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مصرع طفلة عقب سقوطها من الطابق الثانى لمنزلها فى سوهاج

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:58 ص
مصرع طفلة عقب سقوطها من الطابق الثانى لمنزلها فى سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقيت طفلة فى الرابعة من العمر مصرعها، على إثر سقوطها من علو بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الطفلة لمستشفى سوهاج الجامعى، وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

كان مدير سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوصول الطفلة" ساره خ ا م " 4 سنوات وتقيم بناحية أولاد حمزة دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو.

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها "حنان ع ى م" 32 سنة ربة منزل ويقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل أختلت توازنها وسقطت من الطابق الثانى، مما نتج عنه وفاتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

 


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