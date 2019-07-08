مسرحيات قصيرة فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية غداً الثلاثاء 9 من يوليو بقاعة (C) ندوة لمناقشة مسرحيتين قصيرتين للكاتبة نسرين نور بعنوان (دكر ولد عمران) و(في قفا راجل) يناقشها الدكتور محمد عبد المنعم، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن نسرين نور حاصلة على ليسانس آداب قسم مسرح جامعة الإسكندرية. عضو اتحاد كتاب مصر. عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية شعبة التأليف والإخراج، مؤلف معتمد باتحاد الإذاعة و التليفزيون المصري. قامت بإدارة عدد من المشروعات الثقافية كورش الكتابة المسرحية والحكي وتنفيذ أعمال مسرحية.

حصلت مسرحيتها (ضد النسيان) على الجائزة الأولى في التأليف المسرحي من المركز القومي للمسرح2019.

وحصلت نسرين نور على جائزة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2018 عن مسرحية من فصلين بعنوان (الهوجة).

كما حصلت مسرحيتها من فصل واحد (طرطشة شمس) على عدد من الجوائز هي جائزة أفضل نص مسابقة نوادي المسرح للعام 2014 وجائزة أفضل نص مسرحي قصير المركز الثاني من وزارة الثقافة الإدارة المركزية للمسرح عام 2013،مسرحية (في قفا راجل) تم انتاجها من قبل نقابة المهن التمثيلية المصرية وبدعم من بنت الحتة للثقافة والفنون وعرضت على مسرح النهار 2018. أما مسرحية (دكر ولد عمران) فتم تنفيذها بإنتاج وزارة الثقافة المصرية 2017. إضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الأخرى التي تم تنفيذها مثل: اسكندرية واللي منها، كيوبيد كافيه، أوبو مكبث، الهروب إلى الكارثة، العنصر المشع للألم. وللكاتبة نسرين نور رواية واحدة بعنوان (الهجرة إلى المألوف).