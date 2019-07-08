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"مرور الغربية" يشن حملات لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة وضبط المخالفين

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:39 م
"مرور الغربية" يشن حملات لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة وضبط المخالفين اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة

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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بإشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملات مكثفة على المواقف والطرق، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة للركوب، وعدم استغلال المواطنين، وعدم تقطيع خطوط السير.

وقام ضباط المرور بسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة من عدمه، وأسفرت الحملات عن سحب تراخيص عدد من السائقين وتحرير مخالفات لهم، لعدم لتقطيع خطوط السير وتحصيل مبالغ ماليه من المواطنين، أزيد من التسعيرة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت غرفة عمليات محافظة الغربية قد حددت أرقاما ووضعها على بنران معلقة فى المواقف والشوارع الرئيسية لتلقى شكاوى المواطنين بخصوص تعريفة الركوب وهى رقم 3341233 040 وعن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام الآتية: 01064010999- 01277073412


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