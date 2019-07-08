محافظ بورسعيد يتفقد منظومة التأمين الصحى بالعيادة الخارجية بمستشفى السلام (صور)

بورسعيد – السيد فلاح

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بزيارة ميدانية للعيادة الخارجية لمستشفى السلام بورسعيد "العام سابقًا"، للاطمئنان على آلية العمل بعد تطبيق منظومة التآمين الصحي الشامل الجديدة.

وأشاد المواطنين الذين إلتقي بهم محافظ بورسعيد أثناء الزيارة، بالمستوى المتميز والتغيير الشامل الذى شهدته منظومة الصحة فى بورسعيد مع النظام الجديد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تميزت دائمًا بإختيارها لتطبيق التجارب ومشاريع التنمية الحضرية التى تقوم بها الدولة، والتى تؤكد مدى إهتمام الرئيس بالمحافظة وأبنائها.

وأشار "الغضبان"،إلي أن منظومة التأمين الصحى الشامل، حققت بداية رائعة وتفاعل إيجابى للغاية من أبناء المحافظة، مما سيكون دافع للوصول إلى أعلى مستوى مرجوة من الخدمات الصحية، والتى أقيمت المنظومة الجديدة من أجله، وطالب المحافظ جميع أبناء المحافظة، بإستغلال هذه الفرصة الذهبية، والإسراع بالمشاركة والتسجيل في المشروع الجديد.

وإنطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى الأول من يوليو الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال، وبه قسم للأورام، وآخر لأمراض القلب، تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى، على أن ينضم 12 وحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.

وتتحمل الدولة، الإشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية.

وتمثل الوحدات الصحية، العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم أنتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات بإشتراكات رمزية، وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وإنطلقت مرحلتها الأولى ييوم الاثنين الماضى بمحافظة بورسعيد، وتغطي جميع المحافظات خلال خمس سنوات.

وبدأ من الإثنين الماضى، وحتى الأول من سبتمبر، فى تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد وتحصيل الاشتراكات، بمقر الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأولية لفتح الملفات الطبية للمواطنين المنتفعين بالخدمة فى أرجاء المحافظة على أن يقوموا بعمل كشف طبى شامل للتعرف على التاريخ المرضى لهم وتسجيل البيانات كاملة.

ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين بداية من إطلاق المشروع اليوم سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة.

وتتولى وزارة الصحة، إدارة الفترة الانتقالية، وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين، وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير.