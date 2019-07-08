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لأصحاب السمنة المفرطة..التمرينات عالية الكثافة تخلصك من دهون القلب

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:00 م
لأصحاب السمنة المفرطة..التمرينات عالية الكثافة تخلصك من دهون القلب أصحاب السمنة المفرطة - أرشيفية
كتبت أمل علام

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قالت صحيفة" The Sun" البريطانية، إن الخبراء وجدو أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يمكن أن يخفضوا نسبة الدهون القلبية بنسبة الثلث، عن طريق التدريب على فترات عالية الكثافة.

 

ووجدت دراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يمكن أن يقللوا من نسبة الدهون فى القلب بنسبة الثلث من خلال المشاركة فى التدريب على فترات عالية الشدة.

تتميز التدريبات التي ارتفعت شعبيتها، بإجراء  التمرينات، ثم استراحات قصيرة.

كافح العلماء حتى الآن للكشف عن أفضل التدريبات لخفض الدهون في القلب، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، في الدراسة الدنماركية، تم تقسيم 50 من البالغين ، الذين يعانون من السمنة، ولا يمارسون الرياضة، إلى مجموعات، وكان متوسط العمر 41 عاما، وقالت الصحيفة، إنه يتم تدريب هؤلاء الأشخاص على برنامج تدريبى خاص "HIIT"، والذى يعتمد على خفض دهون القلب بنسبة 32%.

 

لاصحاب السمنة المفرطة ... عليهم ممارسة الرياضة عالية الكثافة
لاصحاب السمنة المفرطة ... عليهم ممارسة الرياضة عالية الكثافة

 

جدير بالذكر أن التدريب عالي الكثافة، والذى يطلق عليه بالإنجليزية:High lntensity interval Traninigـ ، يتم اختصاره بـ"HIIT "، هو أسلوب لياقة جديدة يجعلك تقوم بمجموعة من التمارين الرياضية في أقل وقت، ولكن بمضاعفة المجهود، وبعد نجاح هذا التمرين حول العالم، بدأت تنتشر أكثر في الدول العربية.

وهو تمرين عالى الكثافة في وقت قليل، وله فائدة كبيرة فى حرق الدهون بشكل سريع، ويجب على من يتبع هذا التمرين أن لا يكون لديه أي أمراض أو مشاكل بالقلب، نظرًا لأن هذا التمرين يسرع من ضربات القلب ويضغط عليه، وكانت التدريبات المقاومة فعالة أيضا، حيث خفضت نسبة الدهون في القلب بنسبة 24 %.

وقالت الدكتورة ريجيت كريستنسن بجامعة كوبنهاجن، كبير مؤلفي الدراسة: "هذه البيانات تسلط الضوء على الأهمية الوقائية المحتملة لممارسة مختلفة".

وأضافت، إن أفضل طريقة لاستعادة القلب السليم، قد تكون من خلال الجمع بين ممارسة التمارين الرياضية، وخفض الأطعمة غير الصحية.


السمنة المفرطة

اصحاب السمنة المفرطة

التمارين عالية الكثافة

خفض دهون القلب

دهون القلب

التخلص من دهون القلب

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