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قبل ماتسافر للحج..السعودية تعلن قائمة التطعيمات الوقائية للمصريين

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:00 ص
قبل ماتسافر للحج..السعودية تعلن قائمة التطعيمات الوقائية للمصريين الحج - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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لو مسافر تحج هذا العام، يجب أن تعلم الاشتراطات الصحية التى وضعتها المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ،أنه على الراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، من الداخل والخارج، بضرورة الالتزام بأخذ عدد من التطعيمات منعا لانتشار الأمراض.

كما أشارت الوزارة السعودية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة، بكل دولة لحجاج الخارج، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتى تم تعميمها على سفارات المملكة وممثلياتها فى الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة، والحج للعام الجاري.

وتشمل التطعيمات للحجاج من خارج المملكة :

1- تطعيم الحمى الشوكية إلزامى لجميع دول العالم لمن لم يسبق تطعيمهم ضده خلال الخمس سنوات الماضية، ويتم أخذ الجرعة قبل السفر ب10 أيام

2- تطعيم الانفلونزا الموسميةإلزامى للجميع ومن جميع الأعمار ويتم أخذ الجرعة قبل السفر ب10 أيام.

3- التطعيم ضد الحمى الصفراء وهو إلزامى لدول محدودة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ويؤخذ قبل السفر ب10 أيام

4- تطعيم شلل الأطفال لدول افغانستان وباكستان ونيجيريا فقط والجرعة قبل السفر ب3 أسابيع

 

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الحج

موسم الحج

الحج السياحى

حج 1440

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