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فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:57 ص
فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات حادث تصادم
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تقع العديد من الحوادث المرورية التى تتسبب فى سقوط متوفين ومصابين، نتيجة لانفجار إطارات السيارات أثناء السير أعلى الطرق، لعدم معرفة العمر الافتراضى للمركبات والصيانة الدورية لها لتفادى حوادث الطرق، ومن أسباب تلك الحوادث:

-عدم الصيانة الدورية للسيارة ومعرفة تواريخ صلاحية إطاراتها.

 -القيادة بسرعات فائقة أعلى الطرق وعدم الالتزام بالسرعات المقررة للسيارات.

 -انتهاء العمر الافتراضى للإطارات التى تتعدى 3 سنوات ويتسبب فى الحوادث المرورية.

 -ظهور تشققات بإطارات السيارة نتيجة لتلاشى مادة مطاطية مصنوع منها الإطار.

 -استخدام إطار منتهى الصلاحية من محلات قطع الغيار.

 -عدم الانتباه إلى الإطار عندما يكون أقل ضغطًا يسبب انفجارًا أكبر أثناء القيادة.

 -عدم فحص وتغيير الإطار فى موعده المحدد.

 -سير السيارة أعلى من المسافة المحددة للإطار بأزيد من 40 إلى 60 ألف كيلو.

 -عدم تجنب شراء الإطارات القديمة.

 -عدم الانتباه إلى كتابة تاريخ إنتاج الإطار على أحد جانبيه على هيئة 4 أرقام متجاورة.


انفجار اطارات

حركة السيارات بالطرق

ادارة المرور

انقلاب السيارات

المصيف

اليوم السابع بلس

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