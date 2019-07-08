فتح باب الترشح لشغل وظيفة مدير مستشفى بشمال سيناء.. تعرف على الشروط

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير مستشفى رفح بشمال سيناء.

وأوضح البيان، أن الفرصة متاحة للأطباء البشريين، وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى.

والشروط هى، أن يكون شاغلا للدرجة الأولى أو الثانية، ولديه القدرة على القيادة والتوجيه، أن يكون ملما بالأعمال المالية والإدارية، تقارير كفاءة الأداء بدرجة ممتاز عن الثلاث سنوات الأخيرة، يفضل الحصول على دورات تدريبية.

التقدم بطلب باسم المدير العام، خلال 10 أيّام مرفقا به السيرة الذاتية، وبيان حالة وظيفية والتدريبات، بمقر الطب العلاجى بشمال سيناء، من 8 حتى 18 من الشهر الجارى.