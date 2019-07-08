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علاقة عاطفية وراء إجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة وتصويره فى أوضاع مخلة بكرداسة

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:45 م
علاقة عاطفية وراء إجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة وتصويره فى أوضاع مخلة بكرداسة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على 6 متهمين، بينهم ربة منزل، متورطين فى إجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بكرداسة، وتصويره فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من شاب، اتهم فيه عدد من الأشخاص باستدراجه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره فى أوضاع مخلة داخل شقة.
 
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من القبض عليهم. 
 
وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة بين المجني عليه وبين المتهمة، وهددها بفضح أمرها، مما دفعها للاستعانة بباقى المتهمين وارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

توقيع ايصالات أمانة

مركز كرداسة

أمن الجيزة

تصوير أوضاع مخلة

علاقة عاطفية

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