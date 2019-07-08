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عاطلا الطالبية يعترفان: انتحلنا صفة رجال شرطة وسرقنا مواطنين

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:00 ص
عاطلا الطالبية يعترفان: انتحلنا صفة رجال شرطة وسرقنا مواطنين سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلان، تم ضبطهما، لاتهامهما بانتحال صفة رجلى شرطة، وسرقة المواطنين بالطالبية، أنهما اعتادا سرقة الضحايا، أثناء سيرهم بالشارع، حيث يستوقفوهم، ويدعيان أنهما رجلا شرطة، ويقدمان كارنيها مزورا، منسوب صدوره لجهة شرطية.

وأضاف المتهمان، أنهما يطلبان من الضحايا استقلال السيارة بصحبتهما للتوجه به لقسم الشرطة، للكشف الجنائى عليه، ثم يحصلان منه على متعلقاته، ويتم وضعها فى مظروف، وعقب ذلك يستبدلان المظروف، بآخر يحتوى على قصاصات ورقية، ويسلمانه للضحية، ويسمحان له المغادرة، ويفرا هاربين بعد الاستيلاء على متعلقاته.

وقال المتهمان، إنهما ارتكبا 5 وقائع بنفس الأسلوب، أحد الضحايا يحمل جنسية دولة عربية، وأضافا أنهما يقتسمان المسروقات بينهما، كما اعترف أنهما يستخدمان طبنجة صوت، فى إيهام الضحايا أنهم رجال شرطة، حيث يحمل السلاح احد المتهمين، لخدام المجنى عليهم.

وتم ضبط المتهمين، أثناء متابعة قوة أمنية، تابعة لقسم شرطة العياط، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط شخصين أحدهما مسجل خطر، سبق اتهامه فى 17 قضية، وعاطل، يستقلان سيارة ملاكى، مطموسة الأرقام، وضبط بحوزتهما (طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبتفتيش السيارة عُثر على لوحاتها الأصلية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثانى.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وجمع المعلومات، حضر للقسم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصين وادعيا أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ملاكى بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك اكتشف سرقة مبلغ مالى، بعرض المتهمين عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.


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انتحال صفة شرطة

تشكيل عصابى

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امن الجيزة

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