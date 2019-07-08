طريقة استرداد نفقات العلاج خارج وحدات التأمين الصحى الجديدة × 4 معلومات

كتب وليد عبد السلام

نصت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة على استرداد نفقات العلاج خارج منظومة التأمين الصحى تحقيقا لمبدأ العدالة مع تسديد الاشتراكات المقررة للمنتفع.

"اليوم السابع" يستعرض فيديو معلوماتى حول طريقه استرداد نفقات العلاج خارج وحدات منظومة التأمين الصحى الجديدة.

1- أن يكون المؤمن عليه مسددا للاشتراكات التى بموجبها يحصل على الخدمة وبانتظام.

2- للمؤمن علية حق استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع المنظومة إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه التأخير فى العلاج.

3- المنتفع عليه تقديم طلب لهيئة التأمين الصحى لاسترداد مقابل العلاج متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك.

4- هيئة التأمين الصحى غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أوالخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث للمريض.