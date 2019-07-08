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ضبط 3840 لتر سولار مخزنة بمحطتى وقود بالقطامية والروبيكى

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:12 م
ضبط 3840 لتر سولار مخزنة بمحطتى وقود بالقطامية والروبيكى سولار مهرب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت ادارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 3840 لتر سولار داخل محطتى بنزين بالقطامية والروبيكى قام المسئولون عنها بتجميع حصة السولار المخصصة لهما داخل براميل وجراكن بدون تصريح وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لهم .
 
جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب والغش التجارى ، بالاضافة إلى تكليف مجموعات عمل للاشراف على نقل المواد البترولية من المستودعات الرئيسية إلى المحطات والتأكد من وصول الكميات التي تم شحنها إلى المحطات . 
 
وأشار إبراهيم فوزى العسقلانى مدير مديرية التموين إلى إن الحملات تمكنت من ضبط 1,5 طن سكر مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ الانتاج و1900 كجم رنجة و1392 كجم لحوم و300 كجم دواجن و6 طن من الدقيق مجهول المصدرو900 علبة تونة و175 برطمان عسل زنة 166 كجم و7 طن أرز و150 عبوة شامبو و150 كجم كعك و300 جهاز ريسيفر غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية .
 
وقال مدير مديرية التموين أن الجهات الرقابية بالمديرية، حررت محضر ضد صاحب أحد المطاعم بالمقطم لادارته بدون ترخيص وحيازته 1,920 طن دجاج منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله .
 
 

 


التموين

الوقود

محطات الوقود

سلغ فاسدة

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