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ضبط 17 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بحملة أمنية بالعبور وقها

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:26 م
ضبط 17 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بحملة أمنية بالعبور وقها متهمين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 17 عاطلا بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 17 عاطلا    خلال حملة أمنية شملت اقسام بنها والخصوص والعبور وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقها، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 300 جرام من الهيروين المخدر، و400 قرص مخدر، و350 جرام حشيش مخدر ومبالغ مالية، و6 قطعة أسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 

الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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