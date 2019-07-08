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ضبط 14 طن أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى حملات تموينية

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:39 ص
ضبط 14 طن أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى حملات تموينية أغذية فاسدة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت شرطة التموين من ضبط (853) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (11) قضية إسطوانات بوتاجاز ضُبط خلالها (4 أسطوانات) وضبط (12) قضية دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (49,150 طن دقيق) وضبط (152) قضية فى مجال مخالفات المخابز. 
 
وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (13) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها (2,265 طن سكر)، وضبط (40) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (14,529 طن- 874 عبوة- 1231 لتر)، وضبط (7) قضايا فى مجال الغش الغير غذائى ضبط خلالها (150 عبوة- 8905 قطعة- 770 لتر مواد غير غذائية).
 
وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (582) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط (13) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (327كيلو جرام )، وضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (252 عبوة سجائر).
 
ونجحت شرطة التموين عن ضبط (2) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية  ضبط خلالها (2,500 طن أسمدة وأعلاف- 50 عبوة مبيدات ) وضبط (4) قضايا فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (40791 قطعة "مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل).
 
 

حملات تموينية

غش غذائي

اغذية فاسدة

الاسواق

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