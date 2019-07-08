سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بأسوان

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:36 م
ضبط مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية، من ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية خلال حملة أمنية اليوم الاثنين.
 
وأسفرت الحملة الأمنية،عن ضبط المتهم "ط .ح" 30 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه وإتهامه في "8" قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن كيلو جرام، والمتهم "أ .ح" 20 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه وإتهامه في "5" قضايا متنوعة وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية.
 
كما أسفرت الحملة،عن ضبط "م .ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، والمتهم "م .ص" 60 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام، والمتهم "م .م" 24 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته "190" قرص مخدر.
 
 

محافظه اسوان

حمله امنيه

مواد مخدره

اسلحه ناريه

امن اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة