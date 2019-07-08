ضبط مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية، من ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية خلال حملة أمنية اليوم الاثنين.

وأسفرت الحملة الأمنية،عن ضبط المتهم "ط .ح" 30 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه وإتهامه في "8" قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن كيلو جرام، والمتهم "أ .ح" 20 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه وإتهامه في "5" قضايا متنوعة وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية.

كما أسفرت الحملة،عن ضبط "م .ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، والمتهم "م .ص" 60 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام، والمتهم "م .م" 24 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته "190" قرص مخدر.