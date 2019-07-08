ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

تلقي اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط " أيمن ش م "– مواليد عام 2000، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لجوهر المخدر وزنت حوالى 100 جرام وسلاح أبيض.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.