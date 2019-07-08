سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 02:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:03 ص
ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح حشيش - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل  بحوزته 7 قطع ونصف طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقي اللواء  هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط " أيمن ش  م "– مواليد عام 2000، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لجوهر المخدر وزنت حوالى 100 جرام وسلاح أبيض.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار،  وتم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة. 

 

 

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط عاطل بحوزته 2.5 طربة حشيش وفرد خرطوش فى المحلة

الأحد، 07 يوليه 2019 10:25 م

5 أحكام قضائية تطارد تاجر حشيش بعد القبض عليه بالجيزة

الأحد، 07 يوليه 2019 04:00 ص

عامل متهم بالاتجار فى الحشيش بالمطرية: "الظروف الصعبة أجبرتنى أمشى شمال"

الأحد، 07 يوليه 2019 03:00 ص

متهمان بحيازة حشيش فى الظاهر: " المكسب الحرام مش بيدوم ونفسنا نشتغل حلال"

السبت، 06 يوليه 2019 11:37 م

القبض على عاطل وبحوزته 32 قطعة حشيش فى طنطا

السبت، 06 يوليه 2019 09:18 م

جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 12 قطعة حشيش للاتجار بها

السبت، 06 يوليه 2019 02:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

رئيس بلدية إسطنبول الجديد يحارب فساد أردوغان ويلغى مناقصتين للعدالة والتنمية

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

هل يحق لأعضاء مجلس اتحاد الكرة المستقيل الترشح للمجلس القادم؟

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

مرتضى منصور: الظلم والخمورجى والسمسرة ضيعوا منتخب مصر فى الكان

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

حصاد رياض محرز فى 50 مباراة مع الجزائر.. فيديو

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

داني الفيس أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع أمم أفريقيا

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

مفاجأة.. أجيرى خطط لمواجهة جنوب أفريقيا فى "ديسكو" بصحبة وكيله وإيتو

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

تعرف على شروط الحصول على تصريح خطابة بمساجد الأوقاف بالمكافأة

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

منظومة التأمين الصحى الجديد: سداد الاشتراكات إلزامى للحصول على الخدمة

منظومة التأمين الصحى الجديد: سداد الاشتراكات إلزامى للحصول على الخدمة

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة