ضبط عاطلين بحوزتهما 18 قطعة حشيش مخدر فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصير، برئاسة الرائد هيثم الجرفى، رئيس مباحث القسم من ضبط عاطل، مقيم - القصير وبحوزته 17 قطعة متوسطة من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 200 جنيه – هاتف محمول، ذلك عند تواجده بمنطقة الجرف

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى متحصلات البيع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 595/2019 إدارى قسم القصير وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط المدعو "ياسر. س. ص" عاطل ومقيم ثان الغردقة، وبحوزته قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة بكمين رأس غارب.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 918/2019 جنح رأس غارب وأخطرت النيابة العامة .