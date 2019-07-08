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ضبط شخصين هاجما مسنة بمبيد حشرى وسرقا 320 ألف جنيه بالإسكندرية

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:19 ص
ضبط شخصين هاجما مسنة بمبيد حشرى وسرقا 320 ألف جنيه بالإسكندرية المتهمان
كتب ـ محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ 320 ألف جنيه من داخل منزل مواطن بالإسكندرية.
 
تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من أحد المواطنين "مهندس، مقيم بدائرة القسم، أنه عقب توجهه وبرفقته زوجته لشراء بعض المستلزمات وتركهما أبنائهما " 8 ، 7 ، 3 سنوات" برفقة جدتهم لوالدتهم "ربة منزل، تبلغ من العمر 59 سنة داخل الشقة سكنهم، إلا أن الأخيرة فوجئت بقيام مجهولين يرتديان أقنعة بالدلوف للشقة وكتم أحدهما أنفاسها ورش مبيد حشرى فى وجهها واستوليا على مبلغ 320 ألف جنيه وفرا هربين.
 
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان "عاملان تركيب دش- لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة القسم".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكدين إخفائهما المبلغ المالى لدى أحد أصدقائهما تمهيداً لاقتسامه، وتم ضبط الأخير والمبلغ المالى والأدوات المستخدمة، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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