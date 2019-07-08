سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط سائق وعامل بحوزتهما 800 كيلو أحجار تحوى خام الذهب فى البحر الأحمر

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:08 ص
ضبط سائق وعامل بحوزتهما 800 كيلو أحجار تحوى خام الذهب فى البحر الأحمر التنقيب عن الذهب-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - البحر الأحمر عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخصين بالبحرالأحمر، لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهما 800 كيلو جرام من أحجار الكوارتز.
 
 بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحرالأحمر بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط لودر "بدون لوحات معدنية" قيادة سائق، وبرفقته عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزتهما (8 أجولة بداخلهم حوالى 800 كيلو جرام من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب- ميزان حساس).
 
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

تنقيب عن الذهب

منقبون غير شرعيون

سرقة المعادن

المعادن النفيسة

ذهب خام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 17 شخصا بينهم 13 أجنبيا أثناء تنقيبهم عن الذهب جنوب مصر

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:04 ص

مصرع وإصابة 4 شباب بعد سقوط صخرة عليهم أثناء التنقيب عن الذهب بأسوان

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 11:48 م

الباحثون عن كنز الصحراء الشرقية يسقطون.. شهود قضية التنقيب عن الذهب يثبتون الواقعة.. المتهمون ضيعوا على الدولة مبالغ ضخمة.. والتفتيش أثبت وجود عروق "المرو".. وتحريز كميات من السيانيد تكفى لتشغيل مصنع

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:59 ص

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم سيارة بدون ترخيص ومعدات تنقيب عن الذهب بمرسى علم

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 10:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة