ضبط سائق وعامل بحوزتهما 800 كيلو أحجار تحوى خام الذهب فى البحر الأحمر

كتب محمود عبد الراضى - البحر الأحمر عماد عرفة

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخصين بالبحرالأحمر، لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهما 800 كيلو جرام من أحجار الكوارتز.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحرالأحمر بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط لودر "بدون لوحات معدنية" قيادة سائق، وبرفقته عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزتهما (8 أجولة بداخلهم حوالى 800 كيلو جرام من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب- ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.