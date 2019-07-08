ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1420 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 5 أسلحة نارية "طبنجة، 3 فرد خرطوش، و2 بندقية خرطوش"، و450 جرام حشيش و125 جرام هيروين، و600 جرام بانجو، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط دقيق وأقماح، واستيلاء على الدعم، وعدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

كما تم إزالة 250 حالة إشغالات، وتحرير 1420مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجة بخارية، وتنفيذ 3220 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.