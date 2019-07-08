صور.. 10 طلاب بجامعة أسيوط فى زيارة ثقافية وتعليمية بروسيا

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن وصول وفد طلابى من جامعة أسيوط، إلى العاصمة موسكو تمهيداَ لزياراتهم لجامعة داغستان الروسية، لقضاء فترة دراسية خلال الإجازة الصيفية، مشيراَ إلى أن الزيارة تأتى فى إطار الاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية، والتى يرجع تاريخها إلى أكثر من 24 سنة وتنص على تشجيع التبادل الطلابى بين البلدين وتوثيق العلاقات التعليمية والثقافية.

وأضاف الدكتور طارق الجمال،أن جامعة أسيوط تستقبل وفود من الطلاب الروس بصفة دورية فى زيارات تستغرق عدة أشهر لتعلم اللغة العربية والتعرف على الحضارة الإسلامية والفرعونية وأهم المعالم الثقافية والحضارية.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية، ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، أن الوفد يضم 10 من الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة الملتحقين بالمركز لدراسة اللغة الروسية، موضحاَ أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات والروابط الثقافية والتعليمية بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الإتحادية، وذلك من خلال التعرف على الحضارة والثقافة الروسية عن كسب من خلال زيارة عدد من عواصم جمهوريات روسيا الاتحادية واكتساب المزيد من المهارات المختلفة إلى جانب أنها تعد فرصة لتعاون وإتقان اللغة الروسية.



زيارة الوفد الطلابى لروسيا



زيارة الوفد الطلابى لروسيا



زيارة الوفد الطلابى لروسيا