سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 10 طلاب بجامعة أسيوط فى زيارة ثقافية وتعليمية بروسيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:59 م
صور.. 10 طلاب بجامعة أسيوط فى زيارة ثقافية وتعليمية بروسيا الوفد الطلابى أثناء زيارته لروسيا
أسيوط ـ محمود عجمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن وصول وفد طلابى من جامعة أسيوط، إلى العاصمة موسكو تمهيداَ لزياراتهم لجامعة داغستان الروسية، لقضاء فترة دراسية خلال الإجازة الصيفية، مشيراَ إلى أن الزيارة تأتى فى إطار الاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية، والتى يرجع تاريخها إلى أكثر من 24 سنة وتنص على تشجيع التبادل الطلابى بين البلدين وتوثيق العلاقات التعليمية والثقافية.

وأضاف الدكتور طارق الجمال،أن جامعة أسيوط تستقبل وفود من الطلاب الروس بصفة دورية فى زيارات تستغرق عدة أشهر لتعلم اللغة العربية والتعرف على الحضارة الإسلامية والفرعونية وأهم المعالم الثقافية والحضارية.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية، ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، أن الوفد يضم 10 من الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة الملتحقين بالمركز لدراسة اللغة الروسية، موضحاَ أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات والروابط الثقافية والتعليمية بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الإتحادية، وذلك من خلال التعرف على الحضارة والثقافة الروسية عن كسب من خلال زيارة عدد من عواصم جمهوريات روسيا الاتحادية واكتساب المزيد من المهارات المختلفة إلى جانب أنها تعد فرصة لتعاون وإتقان اللغة الروسية.

زيارة الوفد الطلابى لروسيا (1)
زيارة الوفد الطلابى لروسيا 
 
زيارة الوفد الطلابى لروسيا (2)
زيارة الوفد الطلابى لروسيا

 

زيارة الوفد الطلابى لروسيا (3)
زيارة الوفد الطلابى لروسيا

 

زيارة الوفد الطلابى لروسيا (4)
زيارة الوفد الطلابى لروسيا

 


اسيوط

جامعة اسيوط

جامعة داغستان

روسيا

الثقافة

روسيا الاتحادية

الثقافة الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة أسيوط يجتمع بقيادات كلية الهندسة لبحث خطة التطوير واستحداث أقسام جديدة

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:40 م

صور ..تفاصيل المؤتمر العلمى لأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:07 م

فيديو وصور .. 115 طالبا يجرون اختبارات القدرات بكلية فنون جميلة جامعة أسيوط

الأحد، 07 يوليه 2019 02:09 م

قوافل طبية مجانية من جامعة أسيوط تعالج 863 حالة مرضية بالوادى الجديد مجانًا

السبت، 06 يوليه 2019 05:47 م

طلاب الثانوية العامة يبدأون تسجيل في اختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 12:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة