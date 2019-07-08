صور.. مدينة القصير تقدم عرض لمعدات النظافة الجديدة داخل مجلس المدينة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، عرض لمعدات شركات النظافة بالمدينة لاعتمدها بمنظومة النطافة بالمدينة.

من جانبهن، قال اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، إن عرض معدات الشركات لأضافتها وإعتمادها ضمن منظومة النظافة بالمحافظة، بهدف الإرتقاء بمستوى خدمة النظافة بالمدينة.

وأضاف الشاهد، إن العرض تضمن إصطفاف المعدات، والعمالة داخل صور مبنى مجلس المدينة، للتأكد من سلامتها قدرتها على العمل.

حضر العرض، قيادات مجلس مدينة القصير، بينهم سكرتير المدينة، ومدير الأزمات، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير قسم النظافة، ورئيس مجلس إدارة شركة النطافة.