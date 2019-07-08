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صور.. قوات الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق فى خزان بوتامين بالمحلة

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:32 م
صور.. قوات الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق فى خزان بوتامين بالمحلة قوات الحماية المدنية بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، من السيطرة على حريق محدود اندلع فى خزان بوتامين داخل جراج حى ثان المحلة بمنطقة الجمهورية، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بنشوب حريق فى جراج حى ثان المحلة.

انتقلت سيارتى مطافئ وقوة من قسم ثان المحلة، واللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، وتبين نشوب حريق فى خزان بوتامين داخل الجراج، وعلى الفور تم إخماد النيران دون وقوع إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق (1)
قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

 

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق (2)
قوات الشرطة بمكان الحريق

 

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق (3)
قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

 


حريق خزان بوتامين

جراج حى ثان المحلة

الحماية المدنية بالغربية

منطقة الجمهورية

مدير امن الغربية

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