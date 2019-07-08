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صور.. صحة البحر الأحمر توجه حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بالقصير

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:19 ص
صور.. صحة البحر الأحمر توجه حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بالقصير جانب من الحملات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه تم توجيه عدة حملات تفتيشية علي المنشآت الحيوية بمدينة القصير، تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.
 
وأكد وكيل الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم شن حملة برئاسة الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة القصير. 
 
وأسفرت الحملة، عن المرور على 10 منشآت غذائية من المطاعم، وتم إعدام 26 كيلو أغذية متنوعة لتغيرها فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير 7 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، كما تم سحب 7 عينات من الأغذية المتنوعة، لإرسالها المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سلامتها.
 
وأشار "مرعى"، إلى استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة لمواطنى محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
 
 
جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات 

جانب من الحملات (5)
جانب من الحملات

 


محافظه البحر الاحمر

القصير

حمله صحيه

اغذبه فاسده

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