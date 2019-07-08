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صور.. تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل هربًا من الحر

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:30 م
صور.. تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل هربًا من الحر تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر
مطروح – حسن مشالي

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تشهد شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي، تزايداً في إقبال المصطافين، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وهرب الأسر المصرية من حرارة الجو والاستمتاع بالطقس الساحلي المعتدل وطبيعة مطروح الساحرة، حيث تشهد شواطئ محافظة مطروح إقبالا متزايدا وارتفاعاً في نسب الإشغال المصيفي والفندقي بشكل مستمر.   
 
ويتوافد آلاف المصطافين، يوميا، على شواطئ مرسى مطروح وقرى ومنتجعات الساحل الشمالي، إضافة رحلات اليوم الواحد التي تتوافد من محافظات الدلتا بأعداد كبيرة، خاصة يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، للاستمتاع بالشواطئ الممتدة بطول نحو 300 كيلو متر من الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة مرسى مطروح، وهربا من حرارة الجو وبحثا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الخلابة ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء.
 
وأكدت مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن هناك زيادة في الحجوزات بالمنشآت السياحية، لشهري يوليه واغسطس، حيث يشهدا تزايد إقبال السياح والمصطافين، على شواطئ الساحل الشمالي ومرسى مطروح،  وتشهد المحافظة، خلال هذه الفترة من موسم الصيف السياحي، رواجاً سياحياً وارتفاعاً في نسب الإشغال الفندقي، بالإضافة إلى المنشآت الأهلية، مثل الشقق المفروشة والشاليهات، ومصايف الأندية والشركات والنقابات والجهات المختلفة، إضافة إلى رحلات اليوم الواحد، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في نسب الإشغال الفندقي والمصيفي، خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر جميع الخدمات، ومراقبة جودتها، من خلال لجان مختصة، بتكليف وإشراف مباشر من اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح.
 
وتتميز شواطئ مطروح، بطبيعة مميزة تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، وإقبال أكثر من 6 ملايين مصطاف وسائح سنويا، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، إقبال المصطافين على شواطئ مدينة مرسى مطروح، وهى شواطئ عامة، وتنتشر شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئي العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم، وغرب المدينة تقع الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.
 
ويستمتع المصطافون بالسباحة في المياه المتميزة لشواطئ مطروح، إلى جانب الألعاب المائية وركوب اليخوت والقوارب والبدالات، و "الجت سكي" وغيرها من وسائل الترفيه المائية المتنوعة.
 
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (1)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (2)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر
 
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (3)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (4)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (5)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (6)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (7)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (8)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (9)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر (10)
تزايد إقبال المصطافين على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي هربا من الحر

مرسى مطروح

شاطئ روميل

الاسكندريه

الساحل الشمالي

محافظه مطروح

شاطئ الغرام

شاطئ الابيض

شاطئ عجيبه

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