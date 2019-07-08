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صور.. تدريب ميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن بجامعة قناة السويس

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:16 م
صور.. تدريب ميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن بجامعة قناة السويس بدء فعاليات التدريب الميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن
الإسماعيلية – السيد فلاح

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بدأ طلاب كلية الألسن بجامعة قناة السويس، فعاليات التدريب الميدانى على أعمال الترجمة الصحفية، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية ومؤسسة أخبار اليوم الصحفية.
 
بدء فعاليات التدريب الميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن (1)
بدء فعاليات التدريب الميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن

وأصدر الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، تعليماته بتوفير وسائل الإنتقال للطلاب إلى مكان التدريب بالقاهرة، تشجيعًا لهم على استثمار طاقاتهم، من أجل إعداد خريجين متميزين مؤهلين بالعلم والمعرفة والخبرة العملية، والتى تعدهم لدخول سوق العمل.

بدء فعاليات التدريب الميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن (2)

بدء فعاليات التدريب الميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن 

وأكد الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن بجامعة قناة السويس، على ضرورة أن يصاحب الطلاب يوميًا مسئول التدريب بالكلية، وعضو هيئة تدريس من القسم العلمى، بهدف تعظيم الاستفادة والتطبيق العملى.

بدء فعاليات التدريب الميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن (3)
بدء فعاليات التدريب الميدانى على الترجمة الصحفية لطلاب ألسن 

 


محافظه الاسماعيليه

كليه الالسن

جامعه قناه السويس

الترجمه الصحفيه

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