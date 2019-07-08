صور.. "التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تكثف إستعدادتها لموسم الحج

الاسكندرية جاكلين منير

كثفت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية،إستعدادتها لموسم الحج لهذا العام 1440- 2019 .

وعقد رضا متولى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالاسكندرية اجتماعا لمشرفى حج الجمعيات الاهلية بشأن التنسيق والتحضير لترتيبات وتجهيزات الحج لهذا العام ، بحضور سمير بنيس عضو المؤسسة القومية للحج والعمرة و المشرفين وايضا العاملين بإدارة الجمعيات من القائمين والمختصين بإجراءات الحج .

وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لموسم الحج بكل التفاصيل من تجهيز وإعداد،حتى سفر بعثة حج الجمعيت الأهلية بالاسكندرية.

واستعراض وكيل الوزارة تعليمات وضوابط فيما يخص الاعداد للموسم الديني الكبير، والخطوات المزمع اتخاذها تدريجياً، وفق جدول زمني معين ، وصولاً لسفر ضيوف الرحمن للأراضي المقدسة،و توزيع الأدوار والتكامل فيما بينها لتحقيق السلاسة و اليسر للحجاج لموسم حج جديد.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية،قد نظمت الدورة التدريبية لمشرفين حج الجمعيات الأهلية لعدد خمس محافظات ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - مطروح - دمياط).

وتناولت الدورة ورشة عمل للمشرفين عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم والسمات الشخصية للمشرف و التأكيد علي أن دور المشرف هو دور فنى وإداري وليس دينى،والتأكيد علي التسكين وجوازات السفر لكلا من المشرفين والحجاج وإجراءات المطار والشنط والمسار الإلكترونى.