صور.. اختبارات القدرات بكليتى التربية النوعية والرياضية بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

لليوم الثالث على التوالى تواصل جامعة أسوان إختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية،التى تشهد إقبالا من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليتين، للعام الجامعى 2019- 2020.

ومن المقرر أن تستمر إختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية بجامعة أسوان، حتى يوم 20 يوليو الحالى، حيث تهدف اختبارات القدرات إلى اكتشاف مواهب وقدرات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية أو قسمى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية النوعية .

وأكد الدكتور راضى عبدالمجيد طه عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان فى تصريحات صحفية أن الكلية استعدت لهذه الإختبارات، حيث تم إعداد قاعات امتحانية يؤدى فيها الطلاب الإختبارات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس،وأكد على ضرورة حضور الطالب بالرقم القومى وإيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأضاف أن الإختبارات سوف تستمر حتى يوم 20 من شهر يوليو الجارى.

اختبارات الطلاب بجامعة أسوان

اختبارات الطلاب بجامعة أسوان

اختبارات الطلاب بجامعة أسوان

اختبارات الطلاب بجامعة أسوان

اختبارات الطلاب بجامعة أسوان