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شعبة الخضروات والفاكهة تؤكد: الأسعار انخفضت 50% الشهر الماضى

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:25 م
شعبة الخضروات والفاكهة تؤكد: الأسعار انخفضت 50% الشهر الماضى خضروات _ أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عن أن الأسعار لن تشهد زيادة ملحوظة بعد رفع سعر الوقود، خاصة أن الزيادة المتوقعة تطرأ من وراء تكلفة النقل وتتراوح ما بين 5 إلى 15قرشًا داخل القاهرة حسب المناطق، وباقي المحافظات ما بين 15 إلى 25 قرشًا في الكيلو، جاء ذلك خلال اجتماعها الطارئ الذي دعا إليه المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة لمناقشة تداعيات رفع سعر الوقود على الأسعار، ورفع تقرير مفصل عن حالة السوق في هذا القطاع.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية في بيان إن الأسعار في قطاعه انخفضت الشهر الحالي بنسبة ما بين 30 إلى 50%  عن الشهر الماضي نتيجة توافر المعروض بالسوق، ولذلك لن يشعر المستهلك بزيادة في الأسعار من وراء رفع سعر الوقود في ظل زيادة العرض عن الطلب حاليًا.

وقال النجيب إن الشعبة عقدت هذا الاجتماع بناءً على طلب المهندس إبراهيم العربي لمناقشة تداعيات رفع سعر الوقود على أسعار الخضروات والفاكهة، على اعتبار أن هذا القطاع يهم المستهلك بشكل يومي، وطلب توضيح الأمور للرأي العام، ولذلك عقدنا هذا الاجتماع وأصدرنا هذا البيان عن هذا القطاع.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي إنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية وجهاز حماية المستهلك لضمان ضبط السوق بعد رفع سعر الوقود، كما أن الشعب التجارية بالغرفة بمختلف أنشطتها تتابع حالة السوق وترفع تقريرًا مفصلًا حول مدى توافر السلع والأسعار وأي مستجدات قد تحدث وتؤثر على الأسعار بالسوق، كما تسعى الشعب النوعية إلى زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق.

وعن الأسعار  ذاتها في قطاع الجملة، قال تقرير الشعبة إن كيلو الطماطم يتراوح ما بين 1.25 إلى 1.5 جنيه والبطاطس من 3.5 الي 4.5 جنيهات، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيه، والفلفل من 1.5 الي 2.5 جنيه، والباذنجان من 1.5 إلى2 جنيه، والخيار من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والبامية من 10 إلى 14 جنيهًا، والملوخية من 75 قرشًا إلى 1.25 جنيه، والليمون من 15 إلى 25 جنيهًا، والجزر من 3 إلى 3.5 جنيهات، ورق عنب من 6 إلى 8 جنيهات .

وعن الفاكهة في قطاع الجملة، قال التقرير إن كيلو الخوخ يتراوح  من 3.5 إلى 5 جنيهات، والمشمش من 6 إلى 8 جنيهات، والكنتالوب من 1.5 إلى 3.5 جنيهات ، والعنب من 4 إلى 6 جنيهات، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا، والموز من 4 إلى 5 جنيهات، والمانجو من 8 إلى 12 جنيهًا ، والبطيخ تتراوح ما بين 7 إلى 15 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أن الأسعار في سوق التجزئة تزيد عن الأسعار في سوق الجملة بقيمة  من 75 إلى 1.5 جنيه حسب المناطق.


أسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

أخبار اقتصاد

اسعار الوقود

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