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سوق دبي المالى ينجز توزيع 12.2 مليار درهم من الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن العام 2018

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:38 ص
سوق دبي المالى ينجز توزيع 12.2 مليار درهم من الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن العام 2018 بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنجز سوق دبي المالي، عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2018، حيث تم توزيع ما مجموعه 12.2 مليار درهم على 336,215 مستثمراً.
 
وبلغ عدد الشركات، بحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها 35 شركة، وتم توزيع الأرباح من خلال التحويل للحسابات المصرفية وبطاقة آيفستر.
 
وكان سوق دبي المالي قد أطلق العام الماضي نظاماً إلكترونيا مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية، بما يواكب رؤية القيادة بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي، علماً أن السوق بادر منذ العام 2011 بتطوير حل رائد لتوزيع الأرباح عبر بطاقة آيفستر وكذلك بالتحويل إلى الحسابات المصرفية بدلاً من الأسلوب التقليدي لتوزيع الأرباح من خلال إصدار الشيكات.
 
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المال، إن إدارة سوق دبي المالي تسعى جاهدة من أجل تزويد كافة فئات المتعاملين بخدمات وحلول ذكية وفعالة، وأسفرت جهودنا المتواصلة لتعزيز خدماتنا الرائدة عن تحقيق نقلة نوعية جديدة في أسلوب تقديم تلك الخدمة بقطاع أسواق المال، الأمر الذي تعزز بصورة أكبر مع إطلاق النظام الجديد لتوزيع الأرباح الكترونياً دون أي تداخل للعنصر البشري، إذ يستند النظام إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر، والتوزيعات غير المستلمة، والتوزيعات المستلمة سابقاً، مما أسهم في سرعة إنجاز عملية توزيع الأرباح."
 
 
 

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