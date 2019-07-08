سميح ساويرس يبيع حصته فى الفندق العائم "أوبرى زهرة" مقابل 2 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المساهم الرئيسى فيها رجل الأعمال سميح ساويرس، عن بيع حصتها وقدرها 51% فى الفندق العائم "أوبرى زهرة"، والذى يتكون من 27 كابينة إلى أحد المستثمرين بإجمالى قيمة استثمارية 4 ملايين دولار، وسوف ينتج عن عملية البيع تدفقات نقدية قدرها 2 مليون دولار، وتهدف الشركة إلى استخدام التدفقات الناتجة من عملية البيع فى تمويل توسعات الشركة، وذلك بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن عملية البيع تأتى ضمن استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى بيع عدد من الأصول غير الأساسية لتعزيز مركزها المالى وإعادة تشكيل استثماراتها، وتحديد أولوياتها واستثمار رأس مال الشركة فى بناء المدن.