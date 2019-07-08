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زعيمة اللوبى اللاتينى فى واشنطن: سياسة ترامب تجاه اللاتينيين غير إنسانية

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:25 م
زعيمة اللوبى اللاتينى فى واشنطن: سياسة ترامب تجاه اللاتينيين غير إنسانية زعيمة اللوبى اللاتينى
كتبت فاطمة شوقى

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انتقدت زعيمة اللوبى اللاتينى فى الولايات المتحدة الأمريكية "جانيت مورجيا" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقالت: "سياسة ترامب تجاه الأمريكيين اللاتينيين غير إنسانية".
 
وقالت مورجيا: "إن هذا هو أسوأ وقت يكون فيه لاتينى فى الولايات المتحدة، فهم يتعرضون للهجوم من قبل الرئيس نفسه، فنحن نرى أشياء لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث، لكنها حقيقة واقعة ومؤسف لأننى أعتقد أن بلدنا يتراجع، ولكننا نقاتل من أجل حقوقهم".
 
وحول علاقة اللاتينين بإدارة ترامب ، قالت مورجيا لصحيفة "الباييس" الإسبانية "ليس هناك علاقة بينهما، لأنه يهاجم هذا المجتمع كثيرا، ونحاول البحث عن فرص عمل لللاتينين فى أمريكا، ولكن لا يتم توفير فرص عمل لهم، فلا توجد نقطة مشتركة بين الطرفين".
 
ويعتبر الهسبان والأمريكيين اللاتينيين هم مواطنى الولايات المتحدة من أصول بلدان أمريكا اللاتينية وإسبانيا، ولدى الولايات المتحدة أكبر عدد من السكان الأمريكيون اللاتينيون مما يعد مصدر ضغط على الإدارة الأمريكية، خاصة وأن أصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لها صدى واضح.

الولايات المتحدة

امريكيون اللاتينيون

ترامب

الهسبان

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