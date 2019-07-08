رفع 20 طن قمامة ومخلفات بالشوارع خلال حملة بمركز ديروط فى أسيوط

اسيوط _ ضحا صالح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين ،بشن حملة تنظيف ورفع قمامه ومخلفات ،أسفرت الحملة عن رفع 20 طن قمامة ومخلفات بالشوارع بعد تنظيفها.

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء نور الدين محافظ أسيوط، برفع مخلفات الشوارع والقمامة واعادة تدويرها .

وقال العميد علاء مبروك رئيس مركز ومدينة ديروط ، إن العمل مستمر على رفع منظومة النظافة اليومية بدائرة مركز ومدينة ديروط ، والوقوف أولاً باول على رفع وازالة المخلفات ،مؤكدا أنه تم رفع القمامة والاتربة والمخلفات بشوارع المدينة الرئيسية وبعض القري .