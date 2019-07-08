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رئيس شركة مترو الأنفاق يكرم فنى إشارات بالخط الثالث لتميزه فى المعرفة بأحدث أنظمة الإشارات

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:15 م
رئيس شركة مترو الأنفاق يكرم فنى إشارات بالخط الثالث لتميزه فى المعرفة بأحدث أنظمة الإشارات جانب من التكريم
كتب رضا حبيشى

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قام المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بعقد لجنة إستشارية بحضور جميع مساعدى رئيس الشركة بالخطوط الثلاثة، وذلك لمناقشة وتكريم أمير حسن محمد فنى إشارات بالخط الثالث حول أحدث أنظمة الإشارات بالخط الثالث وإرتباطها بالأنظمة الأخرى  .
 
وقدم أميرمادة علمية كاملة على كيفية تشغيل هذه الأنظمة وشرح كل جزء من مكونات أجهزة الإشارات والتحكم وكيفية إزالة أى أعطال من الممكن حدوثها أثناء التشغيل مؤكداً على أن الشركة لديها شبكة إشارات على أعلى مستوى من الأمان بالخط الثالث أثناء التشغيل الطبيعي وأن نسبة الخطأ بها شبه منعدمة .
 
فى البداية أشاد الفضالى وصبره وجميع مساعدى رئيس الشركة والحاضرون بالفكر المتقدم الذى قدمه أمير مؤكدين على أن ماقدمه يعد طفرة في تطور فنيين الشركة ورفع كفائتهم .
 
من جانبة أكد الفضالى وصبره على تقديم كل الدعم والتشجيع لكل من هو مبدع ويسعى للتطوير حيث أثنى على موهبة أمير حسن وكيفية إتقانه للشرح المبسط والشامل واصفا إياه بأن ما قدمه يصنع جيل جديد من الفنيين علي اعلي مستوي من الفكر .
 
وفى الختام قام الفضالى وصبره بتقديم الشكر للفنى أمير حسن وتقديم مكافأة مالية و شهادة تقدير.
 
 

 


المترو

الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق

حركة المترو

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