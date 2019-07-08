رئيس جامعة حلوان: 5 معامل حاسب آلى لخدمة طلاب التنسيق

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة خصصت 5 معامل حاسب آلى لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2019، موضحا أن هذه المعامل تقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مشيرا إلى أن معامل الحاسب الآلى بالجامعة تحتوى على 270 جهاز كمبيوتر تعمل جميعها فى خدمة الطلاب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه المعامل هى المعمل المركزى بالجامعة ومعمل كلية الهندسة بالمطرية وكلية الهندسة بحلوان ومعمل كلية الفنون الجميلة ومعمل كلية التربية الموسيقية، موضحا أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة وتعمل على مدار أيام المراحل المختلفة للتنسيق.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن 270 جهاز حاسب آلى موزعة على المعامل بالمعامل المركزية فى عين حلوان وهندسة حلوان وهندسة المطرية والفنون الجميلة بالزمالك وفى الهرم بكلية التربية الرياضية.



