رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر قادة التعليم الأفريقى بمشاركة 300 شخصية من 40 دولة

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن مؤتمر "قادة التعليم العالى بإفريقيا"، الذى تستضيفه جامعة الأزهر، لم يكن الفعالية الأولى التى تحتضنها الجامعة والخاص بالشأن الإفريقى، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتى بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.



وأضاف "المحرصاوى" فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، إن الفعالية تحظى بمشاركة قادة التعليم العالى بإفريقيا، بمشاركة أكثر من 300 شخصية و180 جامعة، و43 مؤسسة تعليمية من 40 دولة من مختلف قارات العالم.



وتوجه رئيس جامعة الأزهر، بالشكر إلى كافة العاملين بالجامعة، لنجاحهم في الإعداد لهذا المؤتمر، وعلى رأسهم الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، مؤكدا أنه واصل العمل بشكل مكثف خلال الفترة الماضية من أجل نجاح المؤتمر.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى تنظمه جامعة الأزهر، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، ويستمر حتى 11 يوليو الجارى.



يأتى المؤتمر الذى يعقد كل عامين، تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالى فى تعزيز استراتيجية التعليم العالى بالقارة الأفريقية"، والذى يقام لأول مرة بمصر، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



يعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالى، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

