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رئيس جامعة أسيوط يجتمع بقيادات كلية الهندسة لبحث خطة التطوير واستحداث أقسام جديدة

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:40 م
رئيس جامعة أسيوط يجتمع بقيادات كلية الهندسة لبحث خطة التطوير واستحداث أقسام جديدة رئيس جامعة أسيوط يجتمع بقيادات كلية الهندسة
أسيوط ـ محمود عجمى

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن من شرط نجاح التعليم الجامعى فى أى جامعة مصرية هو قدرته على مواكبة ما يشهده العالم من تطور علمى وتكنولوجى ودراسة سوق العمل المعاصر وتلبية احتياجاته وتقديم برامج دراسية متطورة وملائمة لتأهيل الخريجين للمنافسة بقوة فى مجالات عمل تخصصه .

 

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط لكلية الهندسة واجتماعه مع مجلس قسم الهندسة الميكانيكية وذلك بحضور الدكتور نوبى محمد حسن عميد الكلية والدكتور أحمد حمزة رئيس القسم ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بذات القسم .

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط، خلال اللقاء إلى أن ما يشهده العالم من حراك علمى وتكنولوجى فائق السرعة يجب أن يقابله حركة سريعة فى تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب بصفة عام ولطلاب الهندسة على نحو خاص والتى تُعد أكثر الكليات ارتباطاً بمجالات التقدم والتنمية الصناعية وعمرانية والاستثمارية فى أى دولة .

 

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أن لقاء مع مجلس قسم الهندسة الميكانيكية يأتى فى إطار إستراتيجية إدارة الجامعة الهادفة إلى التواصل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس فى مختلف الكليات سواء عن طريق المشاركة فى حضور مجالس الكليات أو الأقسام وذلك للتعرف على احتياجات الأساتذة من أجل تطوير ما يقدموه من خدمة تعليمية وأهم الصعوبات التى تواجههم لتحقيق ذلك .

 

وأضاف "الجمال" أن لقاءه بالقسم يهدف إلى بحث الخطوات اللازمة لتطوير الدراسة فى مجال الهندسة الميكانيكية وذلك عن طريق إعادة تقسيم القسم واستحداث أقسام جديدة متشعبة به وأضاف برامج خاصة له .

 

ومن جانبه أشاد الدكتور نوبى محمد حسن، عميد كلية الهندسة، بما تقدمه الجامعة من دعم ورعاية لكلية الهندسة وطلابها وخطة الجامعة الدءوبة إلى تحويل الجامعة إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التى تعمل على تسخير ما تملكه من إمكانية علمية وبحثية وبشرية فى تطوير المجال الصناعى والتكنولوجى .

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (1)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (2)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (3)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (4)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (5)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (6)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (7)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (8)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (9)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي 

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (10)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (

 

رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي (11)
رئيس جامعة أسيوط يؤكد على شرط نجاح التعليم الجامعي

 


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