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رئيس الوزراء الفلسطينى: استراتيجيتنا الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلى وتعزيز منتجنا الوطنى

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:13 م
رئيس الوزراء الفلسطينى: استراتيجيتنا الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلى وتعزيز منتجنا الوطنى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن استراتيجية الحكومة هي الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تعزيز المنتج الوطني والتوجه إلى العمق العربي.

 

وأطلع اشتية - خلال لقائه اليوم،الاثنين، بمكتبه في مدينة رام الله، وفدًا من غرف صناعة عمان، وصناعة الأردن، وتجارة وصناعة جنين - الوفد على نتائج الاجتماع الوزاري الفلسطيني الأردني، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان أمس؛ لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين. مؤكدًا أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وعملية وفاعلة.

 

وبحث الجانبان سبل زيادة حجم تبادل البضائع بين البلدين، إضافة إلى سبل التغلب على المعيقات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على المعابر.

 

من جهته، أطلع الوفد رئيس الوزراء الفلسطيني، على التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات الأردنية، بنسخته الخامسة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية في 23 يوليو الجاري، معربًا عن تقديم كافة أشكال الدعم للصناعات الفلسطينية، والاستفادة من خبراتها.

 


فلسطين

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محمد اشتية

الاحتلال الإسرائيلى

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