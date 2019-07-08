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رئيس البرلمان: القيد بنقابة المحامين سداح مداح.. وشهادة الليسانس غير كافية

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:06 م
رئيس البرلمان: القيد بنقابة المحامين سداح مداح.. وشهادة الليسانس غير كافية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مهنة المحاماة نبيلة وهى جزء أساسى من القضاء، يجب أن نأخذها على محمل الجد، ولا يوجد دولة تنظم هذه المهنة تسمح بالقيد التلقائى بعد التخرج، مشيرًا إلى أن شهادة "الليسانس" شرط أساسى لكنها ليس كافية لدخول المهنة.

 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع قانون المحاماة: "القيد الأتوماتيك لخريج كليه الحقوق، لا يوجد دولة تقوم بهذه الكارثة غيرنا، ولدينا 750 ألف محامى، فى حين عددهم فى الاتحاد الأوروبى لا يتجاوز 10 آلاف.. للأسف القيد عندنا سداح مداح".

 

وأكد رئيس البرلمان، أنه كان لابد من وضع شروط واضحة محددة فى الاعتبار للقيد، قائلًا: "مش عايز أخذ القيد لدغدغة المشاعر، وأتحدث وأنا أستاذ فى الحقوق، هناك كليات حقوق غير مستوفاة للمعايير إطلاقا وهناك كليات أخرى ليس بها غير أستاذ واحد".

 

وأكد عبد العال، على الحاجة لضبط الدراسة فى كلية الحقوق، قائلًا: "لو ضبطت الدراسة فيها هنضبط المحاماة والقضاء أيضا".

 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن وزارة الخارجية تقوم بإجراء امتحان تحريرى وشفهى عالى المستوى لاجتياز القبول فى السلك الدبلوماسى، بينما بالنظر إلى مهنة المحاماة نجد الطالب تخرج بالأمس ويعمل محاميًا تانى يوم، متابعًا: "نتيجة النجاح فى حقوق عين شمس لا تتعدى 10%."

 


المحاماة

الجلسة العامة

على عبدالعال

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