دبلوماسى أمريكى: حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات وشيكا

أ ش أ

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى السودان ستيفن كوتيسيس، اليوم الاثنين إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات أمرا وشيكا.

وأعرب كوتيسيس حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" عربية، عن ترحيب الولايات الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذى تم بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقوى الحرية والتغيير.

واتفق المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، على إقامة مجلس سيادي مناصفة بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، كما تم الاتفاق على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.