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"حقوق إنسان الجوف" باليمن: 14780 ضحايا ألغام الحوثى بالمحافظة

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:50 م
"حقوق إنسان الجوف" باليمن: 14780 ضحايا ألغام الحوثى بالمحافظة حقوق إنسان محافظة الجوف باليمن
إيمان حنا

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قال مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليمنية، عبدالهادي العصار، إن "ميليشيا الحوثـى قامت بزراعة الآلاف من الألغام فى جميع أنحاء مناطق المحافظة التى تمكنت من السيطرة عليها خصوصا المناطق التى أجبرت فيها على الانسحاب والتراجع، حيث عمدت إلى تفخيخها لتودى بحياة المئات من المواطنين وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجار، جاء ذلك خلال مؤتمرعقده مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، تم خلاله استعراض نتائج عمليات الرصد والتوثيق لضحايا الألغام بالمحافظة منذ إندلاع الحرب وحتى العام الجاري 2019م، بمشاركة الناشطين الحقوقيين.
 
وأضاف العصار: "أصبحت مشكلة الألغام المزروعة في محافظة الجوف معضلة ثقيلة أمام حاضر ومستقبل المحافظة، وهو ما يجعل منها حرب أخرى تسحق المواطنين وتضاعف الأزمة الإنسانية التى تمر بها محافظة الجوف، كونها زرعت بكميات كبيرة وبأشكال مموهة وفي مساحات شاسعة وحيوية مرتبطة بحياة الناس اليومية كالمزارع وأماكن الرعي والطرقات الفرعية وفي جوانب خطوط الإسفلت الرئيسية وأيضا في المدارس ودور العبادة وسائر المنشآت التي خضعت لسيطرة المليشيا بما في ذلك منازل المواطنين.
 
وأوضح بأنه من خلال عملية الرصد والتوثيق وجلسات الاستماع  التي قام بها فريق مكتب حقوق الانسان تم التحقق من قيام مليشيا الحوثي بزراعة آلاف الألغام في مديرية خب والشعف ومديرية برط العنان ومديرية الحزم ومديرية الغيل ومديرية المصلوب ومديرية المتون، وراح ضحيتها المئات من المواطنين.
 
وتمكن فريق مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة من توثيق14780 حالة انتهاك منها 190 حالة قتل و385 حالة إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر وأكثر من 105 حالة تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى التسبب في قتل أكثر من 100 من المواشى، ونزوح أكثر من 14000 حالة من أبناء المناطق التي زرعها الحوثيون بالألغام.
 
ولاتزال محافظة الجوف موبوءة بالألغام، بعد أن تم إتلاف نحو 15 ألف لغم مضاد للمركبات والافراد وعبوات ناسفة وقذائف من قبل الفرق الهندسـية بالمنطقة بالتعاون مع مركز البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام ( مسام) ، فيما لايزال هناك الالاف من الألغام المطمورة تحت الارض في مناطق متفرقة بمحافظة بالمحافظة وفقا للعصار.
 
ووجه العصار في ختام كلمته شكره لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على تدخلاتهم الإنسانية النوعية في هذا المجال والتي أسهمت فى التخفيف من معاناة أبناء المحافظة من خطر الألغام داعيا مشروع مسام إلى تفعيل أنشطة التوعية من مخاطر الألغام حماية للمدنيين.
 
 
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كما وجه البيان نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن لزيارة محافظة الجوف والاطلاع على مايحدث فيها من انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية فى المحافظة من قبل  هذه الميليشيا الارهابية  من خلال خرقها لاتفاقية أوتاوا التي قضت بمنع واستخدام ونقل وتركيب وتخزين وزرع وإعادة تصنيع وتطوير الألغام ، وهو ما يعنى وفقا للأعراف الدولية تحد واضح وخطر على القانون الدولي الإنساني يتطلب التدخل الفوري لإيقافه ومعاقبة مرتكبيه.
 
واختتم البيان بتوجيه رسائل متعددة للحكومة الشرعية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة اليونسف بضرورة تحمل مسئولياتهم تجاه ضحايا الألغام في محافظة الجوف من خلال إنشاء مركز متكامل لنزع الألغام ومركز للتعويض عن الأطراف الصناعية، وتدريب فريق محلي هندسي لنزع الألغام ، وفريق آخر للتوعية بمخاطر الألغام ، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتفعيل كل ذلك.

حقوق الانسان باليمن

اليمن

محافظة الجوف

الحوثيين

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