حبس متهمين بحيازة مخدر الاستروكس والحشيش بمدينة بدر 4 أيام

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بحيازة مواد مخدرة بمنطقة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "كريم.م"، و"عماد.ع"، عاطلين، عثر بحوزتهم على "30 كيس استروكس، 18 قطعة حشيش"، واعترفا المتهمين بترويجهم للمواد المخدرة، وبيعها على المواطنين بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر، يفيد عاطلين، بترويج المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهمين وبحوزتهم " 30 كيس استروكس، و18 قطعة حشيش"، قبل ترويجهم بدائرة القسم، و2هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، و530 من متحصلات تجارتهم، وبسؤالهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.