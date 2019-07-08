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حبس سائق اختلق واقعة سطو لسرقة أموال صاحب السيارة فى بولاق

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:11 ص
حبس سائق اختلق واقعة سطو لسرقة أموال صاحب السيارة فى بولاق أموال-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة بولاق أبو العلا، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بعدما اختلق واقعة سطو لسرقة أموال صاحب السيارة التى يعمل عليها، فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من سائق مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى وآخر بالبطن، وقرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم بسيارة ملاكى قيادته "يعمل عليها كسائق"، وبحوزته مبلغ مالى كان فى طريقه لتسليمه إلى صاحب السيارة الذى يعمل لديه، فوجئ بقيام شخصين باستيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها، والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول كرهاً عنه، ولاذا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة لم يستدل على صحتها، وبإعادة مناقشة المبلغ ومواجهته اعترف باختلاقه الواقعة، وأقر بأنه استولى على المبلغ المالى نظراً لمروره بضائقة مالية، وإخفاء هاتفه المحمول داخل السيارة قيادته، وقام بإحداث إصابته وتمزيق ملابسه بنفسه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وهاتفه المحمول بمكان إخفائهما داخل السيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبه السرقه

سائق يسرق سياره

بولاق ابو العلا

محكمه جنوب القاهره

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