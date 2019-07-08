حالة الطقس اليوم الإثنين 8/7/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء كما تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام الى أعلى بقليل، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويبقى حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً الى مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة بعد منتصف الليل خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق الجبلية والساحلية طقس صيفي اعتيادي في ساعات النهار ومائل للحرارة في وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر، بينما يسود جو حار في المناطق السهلية القريبة من الساحلية وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.