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جنايات طنطا تقضى بحبس المتهمين فى شبكة تهريب المهاجرين 5 سنوات مشدد

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:44 م
جنايات طنطا تقضى بحبس المتهمين فى شبكة تهريب المهاجرين 5 سنوات مشدد محكمة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم الاثنين برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين ايمن مصطفى الصحن، وسعيد عيسى حسن عيسي، وأمانة سر المحمدى الباجوري، بمعاقبة المتهمين الـ9 فى شبكة تهريب المهاجرين لعدد من الدول العربية والأوروبية عن طريق دولة ليبيا بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية رقم 10865لسنة 2018 جنايات مركز شبين الكوم والمقيدة برقم 3252لسنة 2018كلى شبين الكوم، والمتهم فيها كل من "شعبان س م" وشهرته "شعبان الميت"، "حازم.م. ع "، وشهرته"حازم العربى"، "إبراهيم.م.ع"، "عبد الرحمن م ع"، "عاطف.م.ال "، "محمد.ع.ع" هارب، "أيمن.ط. ث" هارب، "حامد.ط.ث" هارب، "نصر الله.ط.ث" هارب لقيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وإدارة جماعة إجرامية منظمة لهذا الغرض واستقطاب المجنى عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية ونقلهم على الحدود المصرية الليبية وعبور الحدود ومنها إلى دولة إيطاليا عبر البحر بواسطة قارب مطاطى يقل أكثر من130 شخصا، ولقى معظم حتفهم غرقا.

 

كانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال احد المجنى عليهم ووالد احد المجنى عليهم والذى لقى حتفه فى عرض البحر، وكشفوا ان المتهمين تركوهم فى عرض البحر مما ادى إلى غرق العديد منهم.

 

كان المستشار محمد حسن البواب المحامى العام لنيابة شبين الكوم الكلية قد قرر إحالة 9متهمين لمحكمة جنايات طنطا الدائرة، وتداولت المحكمة القضية وقررت تأجيلها لجلسة اليوم الاثنين للنطق بالحكم واصدرت حكمها المتقدم.

 

وعلى جانب آخر، تمكن ضباط مباحث كفر الزيات بمحافظة الغربيه، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر، هارب من حكم بالمؤبد وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة وحشيش وهيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربيه، اخطارا من اللواءالسعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات والقوه المرافقه له، من ضبط المتهم " ا . ص .ا .ع "  43 سنه عاطل مسجل شقى خطر مقيم كوم حماده محافظة البحيره و هارب من تنفيذ حكم مؤبد

 

 وبحوزته بندقيه خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين وطلقه خرطوش نفس العيار و27 تذكره هيروين و11قطعه حشيش بقصد الاتجار ومبلغ 1240جنيه حصيلة البيع، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.

 

 


جنايات طنطا

شبكه تهريب المهاجرين

عصابة اجراميه

الغربية

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