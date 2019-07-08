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جبهة إنقاذ تونس: الإخوان تلقت 600 مليون يورو من أتراك وقطريين لدعم الإرهاب

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:00 ص
جبهة إنقاذ تونس: الإخوان تلقت 600 مليون يورو من أتراك وقطريين لدعم الإرهاب منذر قفراش
كتب كامل كامل

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كشف منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن حركة النهضة – إخوان تونس- تلقت تمويلات خارجية مؤخرا تقدر بحوالى 600 مليون يورو من رجال أعمال أترك وقطريين كميزانية سنوية للإنفاق على فعاليات الحركة داخل تونس، بالإضافة لدعم الأعمال الإرهابية.

وقال "قفراش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنهم كجبهة إنقاذ لتونس شكلوا لجنة من المحامين الوطنين لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب فى أوروبا، مؤكدا أن حركة النهضة تمتلك جهازا سريا يقوم بأعمال اغتيالات لمعارضى أفكار الحركة وتحركاتها الإرهابية.

وكان منذر قفراش، قد كشف المؤامرة التى سعت جماعة الإخوان فى تونس والمتمثلة فى حركة النهضة التونسية، لتنفيذها ضد الرئيس التونسى قايد السبسى، مشيرا إلى أنه يوم الخميس قبل الماضى تعرض رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى لوعكة صحية حادة استلزمت نقله للمستشفى العسكرى وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام خبر وفاته.

 


منذر قفراش

جبهة انقاذ تونس

الاخوان

الاخوان فى تونس

جماعة الاخوان الارهابية

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