جامعة الإسكندرية تبحث عقد شراكة مع مؤسسة شركاء التعليم العالى بتكساس

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب بعد ظهر الأحد، الدكتور ديفيد واتس رئيس مؤسسة شركاء التعليم العالى بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء اللقاء لمناقشة التعاون بين جامعة الإسكندرية والمؤسسة الأمريكية لعقد شراكة بين الجانبين بهدف سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والتطوير المستمر لمهارات الطلاب، والحصول على فرص عمل محلية ودولية من خلال تقديم برامج تعليم إلكترونى (on line) فى مجالات مختلفة وفق أحدث أساليب التدريس العالمية، والحصول على شهادة معتمدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة الإسكندرية حريصة على مواكبة وسائل التعليم المتطورة للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، ومنها نظام الدراسة (on line) مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية خصصت عام 2019 عاماً لتدويل التعليم بالجامعة وتطوير المناهج والبرامج الدراسية، وأضاف أن جميع كليات الجامعة قد حولت لوائحها الدراسية لنظام الساعات المعتمدة وسوف تبدأ تطبيق هذا النظام اعتباراً من العام الجامعى 2019/2020 وذلك فى مرحلة البكالوريوس، كما تبدأ فى تطبيق نظام الكليات المجتمعية لتقديم البرامج الأكاديمية والتطبيقية المتخصصة للطلاب فضلاً عن برامج التدريب التقنى والمهنى اللازمة لتأهيل الكوادر لمتطلبات سوق العمل.

وثمن الدكتور ديفيد واتس، الطفرة التى تشهدها مصر الآن فيما يتعلق بتطوير والارتقاء بجودة التعليم العالى، وأكد تميز جامعة الإسكندرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وحرصها على مواكبة التطوير العالمى، موضحاً أن مؤسسته تركز على دراسة متطلبات سوق العمل وتقديم البرامج المؤهلة لهذه الاحتياجات، وقال إن سوق العمل العالمى والأمريكى يمكن أن يستوعب خريجى هذه البرامج حيث تمنح الطلاب شهادة معتمدة فور اجتيازهم لهذه البرامج.