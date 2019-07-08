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ثورة فى عالم الطب.. التوصل لــ"أنف إلكترونية" تكشف السرطان من خلال التنفس

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:39 ص
ثورة فى عالم الطب.. التوصل لــ"أنف إلكترونية" تكشف السرطان من خلال التنفس تشخيص السرطان فى دقائق
كتبت أمل علام

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ثورة فى عالم السرطان، فبدلا من الوصول للمراحل المتقدمة من السرطان بعد اكتشافه فى أوقات متأخرة، توصل العلماء لاختبار جديد قادر على اكتشاف السرطان من خلال التنفس فى دقائق، بجهاز بسيط تتم تجربته حاليا.

اختبار جديد بالتنفس يكشف الاصابة بالسرطان
اختبار جديد بالتنفس يكشف الاصابة بالسرطان

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الإثنين، إلى أن الجهاز الجديد قادر على اكتشاف السرطان في 7 دقائق فقط باستخدام اختبار التنفس فقط، يحتوي الاختبار على "أنف إلكتروني" يكتشف المواد الكيميائية الناتجة عن السرطان.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية " NHS" ، إن التجارب البشرية ستجرى قريبا على هذا الاختبار الجديد.

اختبار جديد سيحدث ثورة فى عالم السرطان
اختبار جديد سيحدث ثورة فى عالم السرطان

وأكد الخبراء، إن الاختبارات تعمل على مستويات الجسيمات متناهية الصغر، وتوفر مستوى عالٍ من الدقة.

اختبار التنفس الذي يكتشف السرطان خلال سبع دقائق فقط يمكن أن يكون قيد الاستخدام خلال عامين، حيث تبدأ التجارب السريرية في بريطانيا.

يستخدم الاختبار "أنف إلكترونية" قادرة على اكتشاف المواد الكيميائية التي تنتجها السرطانات.

وأضاف التقرير، إنه من المقرر أن تجرى التجارب البشرية هذا الخريف في مستشفيتان تابعتان لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ومستشفيتان بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مئات المرضى.

الاختبارات التي تستهدف في البداية سرطان الرئة، ستشاهد المرضى يتنفسون خلال جهاز صغير مفتوح يلتقط ما يخرج من خلال التنفس لمدة دقيقة، مع إرسال التحليل إلى كمبيوتر عملاق.

يكتشف الجهاز المواد الكيميائية الناتجة عن كل سرطان، والمعروفة باسم "المركبات العضوية المتطايرة" ، ويمكن أن يساعد في اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة للغاية.

أضاف الخبراء إن الاختبارات توفر درجة عالية من الدقة من خلال العمل على مستويات "الجسيمات النانوية".

وقالت أنكون ميديكال، التي طورت هذه التكنولوجيا، إن هذه الأجهزة يمكن أن تكون متاحة في خلال عامين إذا نجحت التجارب.

وأكد الدكتور كيني ليفينجستون، إن الاختبارات تعتبر "ثورية"، وستحدث تغييرًا للمرضى.


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التوصل لانف الكترونية تكشف السرطان

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التوصل لجهاز جديد يكشف السرطان

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