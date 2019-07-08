تنفيذ 973 حكما فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1076 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 973 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 90 قضية تموين متنوعة، و86 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضية أسلحة بيضاء، و7 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وقضيتين اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي مخدرات، وتنفيذ 339 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.