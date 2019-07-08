تعرف على آليات قبول علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراكات التأمين الصحى الجديد

كتب وليد عبد السلام

تهتم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بعلاج الحالات الطارئة بالمستشفيات حتى وإن كان غير مسددا للاشتراكات على أن يتم تحصيلها بعد العلاج الكامل.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات على الطوارئ بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حال عدم سداد الإشتراكات.

1- تستقبل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة .

2- يتم قبول العلاج فورا بمجرد الدخول إلى المستشفى وإن كان المنتفع غير مسددا للاشتراك .

3- يتم تحصيل الإشتراك المتأخر بعد انتهاء العلاج الكامل والتماثل للشفاء .

4- يمكن سداد الإشتراكات المتأخرة على دفعة واحدة أو مجموعة أقساط .

5- لابد أن يدعم طلب المؤمن علية بحث للحالة الإقتصادية والإجتماعية من الجهات التى تحددها الهيئة.